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Лента
Матч-центр
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Николя Изима-Мирен
№15
Защитник
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Команда
Тулуза
Гражданство
Франция
Дата рождения
15 нояб. 1991 (28) лет
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2013/2014
2011/2012
2010/2011
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Тулуза
14
1
0
4
0