Николя Изима-Мирен
№15
Защитник
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Команда
Тулуза
Гражданство
Франция
Дата рождения
15 нояб. 1991 (28) лет
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Тулуза
14
1
0
4
0