Поль Байссе
№22
Защитник
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Команда
Малага
Гражданство
Франция
Дата рождения
18 мая 1988 (32) года
Рост
184
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 17:00
Бордо
2 : 1
Монако
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 17:00
был в запасе
Бордо
2
Монако
1
был в запасе