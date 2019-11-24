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Лента
Матч-центр
Моя команда
Поль Байссе
№22
Защитник
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Команда
Малага
Гражданство
Франция
Дата рождения
18 мая 1988 (32) года
Рост
184
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы квалификация
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2011/2012
2010/2011
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
Бордо
2 : 1
Монако
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Бордо
2
Монако
1
был в запасе