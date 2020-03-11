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Матч-центр
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Лайвен Курзава
№20
Защитник
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Команда
ПСЖ
Гражданство
Франция
Дата рождения
4 сент. 1992 (27) лет
Рост
182
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
франция. кубок
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2015/2016
11.03.2020
11 марта 2020
ср
23:00
ПСЖ
2 : 0
Боруссия
11.03.2020
11 марта 2020
ср
23:00
минуты: 79' - 90'
ПСЖ
2
Боруссия
0
минуты: 79' - 90'
18.02.2020
18 февр. 2020
вт
23:00
Боруссия
2 : 1
ПСЖ
18.02.2020
18 февр. 2020
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Боруссия
2
ПСЖ
1
минуты: 1' - 90'