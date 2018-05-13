Денис Кутин
№64
Защитник
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Команда
Армавир
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2018 13 мая 2018 вс 14:00
Уфа
5 : 0
Тосно
13.05.2018 13 мая 2018 вс 14:00
был в запасе
Уфа
5
Тосно
0
был в запасе
5.05.2018 5 мая 2018 сб 14:00
Тосно
1 : 2
Динамо
5.05.2018 5 мая 2018 сб 14:00
был в запасе
Тосно
1
Динамо
2
был в запасе
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 19:00
Ростов
2 : 0
Тосно
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 19:00
был в запасе
Ростов
2
Тосно
0
был в запасе
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 16:30
Тосно
0 : 2
Амкар
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 16:30
был в запасе
Тосно
0
Амкар
2
был в запасе
8.04.2018 8 апр. 2018 вс 14:00
Тосно
2 : 2
Урал
8.04.2018 8 апр. 2018 вс 14:00
был в запасе
Тосно
2
Урал
2
был в запасе
17.03.2018 17 марта 2018 сб 19:00
Анжи
2 : 0
Тосно
17.03.2018 17 марта 2018 сб 19:00
был в запасе
Анжи
2
Тосно
0
был в запасе
4.03.2018 4 марта 2018 вс 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Тосно
4.03.2018 4 марта 2018 вс 11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Тосно
1
был в запасе
11.12.2017 11 дек. 2017 пн 19:30
Тосно
1 : 3
Локомотив
11.12.2017 11 дек. 2017 пн 19:30
был в запасе
Тосно
1
Локомотив
3
был в запасе
1.12.2017 1 дек. 2017 пт 19:30
ЦСКА
6 : 0
Тосно
1.12.2017 1 дек. 2017 пт 19:30
был в запасе
ЦСКА
6
Тосно
0
был в запасе
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
3 : 2
Арсенал
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 16:30
был в запасе
Тосно
3
Арсенал
2
был в запасе
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
Зенит
5 : 0
Тосно
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
был в запасе
Зенит
5
Тосно
0
был в запасе
4.11.2017 4 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
4.11.2017 4 нояб. 2017 сб 16:30
был в запасе
Тосно
1
Краснодар
3
был в запасе
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 14:00
Динамо
0 : 1
Тосно
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 14:00
был в запасе
Динамо
0
Тосно
1
был в запасе
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 14:00
Тосно
1 : 1
Ростов
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
1
Ростов
1
минуты: 1' - 90'
16.10.2017 16 окт. 2017 пн 17:30
Амкар
0 : 0
Тосно
13'
13'
13'
16.10.2017 16 окт. 2017 пн 17:30
был в запасе
Амкар
0
Тосно
0
был в запасе
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 14:00
Тосно
1 : 0
Ахмат
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 14:00
был в запасе
Тосно
1
Ахмат
0
был в запасе
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 14:00
Урал
3 : 1
Тосно
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 14:00
был в запасе
Урал
3
Тосно
1
был в запасе
9.09.2017 9 сент. 2017 сб 14:00
Тосно
2 : 2
Анжи
9.09.2017 9 сент. 2017 сб 14:00
был в запасе
Тосно
2
Анжи
2
был в запасе
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 17:30
Рубин
1 : 0
Тосно
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 17:30
был в запасе
Рубин
1
Тосно
0
был в запасе
18.08.2017 18 авг. 2017 пт 19:30
Тосно
0 : 0
СКА-Хабаровск
18.08.2017 18 авг. 2017 пт 19:30
был в запасе
Тосно
0
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
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