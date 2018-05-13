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Денис Кутин
№64
Защитник
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Команда
Армавир
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
лига европы квалификация
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
Уфа
5 : 0
Тосно
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
был в запасе
Уфа
5
Тосно
0
был в запасе
5.05.2018
5 мая 2018
сб
14:00
Тосно
1 : 2
Динамо
5.05.2018
5 мая 2018
сб
14:00
был в запасе
Тосно
1
Динамо
2
был в запасе
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
19:00
Ростов
2 : 0
Тосно
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
19:00
был в запасе
Ростов
2
Тосно
0
был в запасе
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:30
Тосно
0 : 2
Амкар
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:30
был в запасе
Тосно
0
Амкар
2
был в запасе
8.04.2018
8 апр. 2018
вс
14:00
Тосно
2 : 2
Урал
8.04.2018
8 апр. 2018
вс
14:00
был в запасе
Тосно
2
Урал
2
был в запасе
17.03.2018
17 марта 2018
сб
19:00
Анжи
2 : 0
Тосно
17.03.2018
17 марта 2018
сб
19:00
был в запасе
Анжи
2
Тосно
0
был в запасе
4.03.2018
4 марта 2018
вс
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Тосно
4.03.2018
4 марта 2018
вс
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Тосно
1
был в запасе
11.12.2017
11 дек. 2017
пн
19:30
Тосно
1 : 3
Локомотив
11.12.2017
11 дек. 2017
пн
19:30
был в запасе
Тосно
1
Локомотив
3
был в запасе
1.12.2017
1 дек. 2017
пт
19:30
ЦСКА
6 : 0
Тосно
1.12.2017
1 дек. 2017
пт
19:30
был в запасе
ЦСКА
6
Тосно
0
был в запасе
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
16:30
Тосно
3 : 2
Арсенал
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
16:30
был в запасе
Тосно
3
Арсенал
2
был в запасе
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
19:00
Зенит
5 : 0
Тосно
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
19:00
был в запасе
Зенит
5
Тосно
0
был в запасе
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
16:30
был в запасе
Тосно
1
Краснодар
3
был в запасе
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:00
Динамо
0 : 1
Тосно
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:00
был в запасе
Динамо
0
Тосно
1
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:00
Тосно
1 : 1
Ростов
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
1
Ростов
1
минуты: 1' - 90'
16.10.2017
16 окт. 2017
пн
17:30
Амкар
0 : 0
Тосно
13'
13'
13'
16.10.2017
16 окт. 2017
пн
17:30
был в запасе
Амкар
0
Тосно
0
был в запасе
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
14:00
Тосно
1 : 0
Ахмат
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
14:00
был в запасе
Тосно
1
Ахмат
0
был в запасе
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
14:00
Урал
3 : 1
Тосно
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
14:00
был в запасе
Урал
3
Тосно
1
был в запасе
9.09.2017
9 сент. 2017
сб
14:00
Тосно
2 : 2
Анжи
9.09.2017
9 сент. 2017
сб
14:00
был в запасе
Тосно
2
Анжи
2
был в запасе
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
17:30
Рубин
1 : 0
Тосно
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
17:30
был в запасе
Рубин
1
Тосно
0
был в запасе
18.08.2017
18 авг. 2017
пт
19:30
Тосно
0 : 0
СКА-Хабаровск
18.08.2017
18 авг. 2017
пт
19:30
был в запасе
Тосно
0
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
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