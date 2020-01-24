Атдхе Нухиу
№9
Нападающий
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Команда
Шеффилд Уэнсдэй
Гражданство
Косово
Дата рождения
29 июля 1989 (30) лет
Рост
197
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 23:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Шеффилд Уэнсдэй
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 23:00
был в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
1
Шеффилд Уэнсдэй
2
был в запасе
4.01.2020 4 янв. 2020 сб 18:01
Брайтон & Хов
0 : 1
Шеффилд Уэнсдэй
4.01.2020 4 янв. 2020 сб 18:01
был в запасе
Брайтон & Хов
0
Шеффилд Уэнсдэй
1
был в запасе