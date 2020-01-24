Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Атдхе Нухиу
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Шеффилд Уэнсдэй
Гражданство
Косово
Дата рождения
29 июля 1989 (30) лет
Рост
197
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2014/2015
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
23:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Шеффилд Уэнсдэй
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
23:00
был в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
1
Шеффилд Уэнсдэй
2
был в запасе
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
18:01
Брайтон & Хов
0 : 1
Шеффилд Уэнсдэй
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
18:01
был в запасе
Брайтон & Хов
0
Шеффилд Уэнсдэй
1
был в запасе