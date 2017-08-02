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Лента
Матч-центр
Моя команда
Кевин Констан
№19
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Гвинея
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
италия. серия а
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2017/2018
2014/2015
2.08.2017
2 авг. 2017
ср
19:00
Сьон
1 : 1
Судува
2.08.2017
2 авг. 2017
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Сьон
1
Судува
1
минуты: 1' - 90'