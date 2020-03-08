Хамес Родригес
№16
Полузащитник
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Команда
Реал
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
12 июля 1991 (28) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
8.03.2020 8 марта 2020 вс 23:00
Бетис
2 : 1
Реал
8.03.2020 8 марта 2020 вс 23:00
был в запасе
Бетис
2
Реал
1
был в запасе
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 23:00
Леванте
1 : 0
Реал
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 23:00
был в запасе
Леванте
1
Реал
0
был в запасе
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 23:00
Вальядолид
0 : 1
Реал
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 23:00
был в запасе
Вальядолид
0
Реал
1
был в запасе
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 22:00
Мальорка
1 : 0
Реал
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
1
Реал
0
минуты: 1' - 90'
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 17:00
Реал
4 : 2
Гранада
90'
90'
90'
90'
90'
90'
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 17:00
90'
минуты: 83' - 90'
Реал
4
Гранада
2
минуты: 83' - 90'
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 22:00
Атлетико
0 : 0
Реал
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 22:00
был в запасе
Атлетико
0
Реал
0
был в запасе
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 22:00
Реал
2 : 0
Осасуна
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 22:00
минуты: 82' - 90'
Реал
2
Осасуна
0
минуты: 82' - 90'
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 22:00
Севилья
0 : 1
Реал
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
0
Реал
1
минуты: 1' - 90'
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 14:00
Реал
3 : 2
Леванте
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Реал
3
Леванте
2
минуты: 1' - 90'
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 20:00
Реал
1 : 1
Вальядолид
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Реал
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90'
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 18:00
Сельта
1 : 3
Реал
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 18:00
был в запасе
Сельта
1
Реал
3
был в запасе