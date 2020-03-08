Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Хамес Родригес
№16
Полузащитник
Подписаться
Команда
Реал
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
12 июля 1991 (28) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
франция. лига 1
лига чемпионов
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
2014/2015
8.03.2020
8 марта 2020
вс
23:00
Бетис
2 : 1
Реал
8.03.2020
8 марта 2020
вс
23:00
был в запасе
Бетис
2
Реал
1
был в запасе
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
23:00
Леванте
1 : 0
Реал
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
23:00
был в запасе
Леванте
1
Реал
0
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
23:00
Вальядолид
0 : 1
Реал
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
23:00
был в запасе
Вальядолид
0
Реал
1
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
22:00
Мальорка
1 : 0
Реал
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
1
Реал
0
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
17:00
Реал
4 : 2
Гранада
90'
90'
90'
90'
90'
90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
17:00
90'
минуты: 83' - 90'
Реал
4
Гранада
2
минуты: 83' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
22:00
Атлетико
0 : 0
Реал
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
22:00
был в запасе
Атлетико
0
Реал
0
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Реал
2 : 0
Осасуна
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
минуты: 82' - 90'
Реал
2
Осасуна
0
минуты: 82' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
22:00
Севилья
0 : 1
Реал
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
0
Реал
1
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
14:00
Реал
3 : 2
Леванте
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Реал
3
Леванте
2
минуты: 1' - 90'
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
20:00
Реал
1 : 1
Вальядолид
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Реал
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
18:00
Сельта
1 : 3
Реал
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
18:00
был в запасе
Сельта
1
Реал
3
был в запасе