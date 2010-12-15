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Димитар Илиев
№14
Нападающий
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Команда
Гражданство
Болгария
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
15.12.2010
15 дек. 2010
ср
23:05
Порту
3 : 1
ЦСКА
15.12.2010
15 дек. 2010
ср
23:05
был в запасе
Порту
3
ЦСКА
1
был в запасе
2.12.2010
2 дек. 2010
чт
21:00
ЦСКА
1 : 2
Бешикташ
2.12.2010
2 дек. 2010
чт
21:00
был в запасе
ЦСКА
1
Бешикташ
2
был в запасе
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
20:00
ЦСКА
0 : 1
Порту
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
20:00
был в запасе
ЦСКА
0
Порту
1
был в запасе