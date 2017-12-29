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Александар Тонев
№24
Полузащитник
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Команда
Кротоне
Гражданство
Болгария
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
29.12.2017
29 дек. 2017
пт
22:45
Кротоне
0 : 1
Наполи
29.12.2017
29 дек. 2017
пт
22:45
был в запасе
Кротоне
0
Наполи
1
был в запасе
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
14:30
Лацио
4 : 0
Кротоне
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
14:30
был в запасе
Лацио
4
Кротоне
0
был в запасе
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
17:00
Кротоне
1 : 0
Кьево
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
17:00
был в запасе
Кротоне
1
Кьево
0
был в запасе
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
20:00
Сассуоло
2 : 1
Кротоне
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
2
Кротоне
1
минуты: 1' - 90'
4.12.2017
4 дек. 2017
пн
21:00
Кротоне
0 : 3
Удинезе
4.12.2017
4 дек. 2017
пн
21:00
минуты: 1' - 90'
Кротоне
0
Удинезе
3
минуты: 1' - 90'
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
22:45
Ювентус
3 : 0
Кротоне
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Ювентус
3
Кротоне
0
минуты: 1' - 90'
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
14:30
Кротоне
0 : 1
Дженоа
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
14:30
был в запасе
Кротоне
0
Дженоа
1
был в запасе
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
20:00
Болонья
2 : 3
Кротоне
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
20:00
был в запасе
Болонья
2
Кротоне
3
был в запасе
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
21:45
Аталанта
5 : 1
Кротоне
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Аталанта
5
Кротоне
1
минуты: 1' - 90'
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
16:00
Кротоне
0 : 2
Интер
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Кротоне
0
Интер
2
минуты: 1' - 90'
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
21:45
Кротоне
0 : 3
Милан
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Кротоне
0
Милан
3
минуты: 1' - 90'