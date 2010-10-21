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Лукас Трекаричи
№10
Полузащитник
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
ЦСКА
0 : 2
Рапид
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
был в запасе
ЦСКА
0
Рапид
2
был в запасе
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
20:00
ЦСКА
0 : 1
Порту
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
20:00
минуты: 59' - 90'
ЦСКА
0
Порту
1
минуты: 59' - 90'
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
22:05
Бешикташ
1 : 0
ЦСКА
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
22:05
минуты: 59' - 90'
Бешикташ
1
ЦСКА
0
минуты: 59' - 90'