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Румен Трифонов
№8
Полузащитник
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Болгария
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
15.12.2010
15 дек. 2010
ср
23:05
Порту
3 : 1
ЦСКА
15.12.2010
15 дек. 2010
ср
23:05
был в запасе
Порту
3
ЦСКА
1
был в запасе
2.12.2010
2 дек. 2010
чт
21:00
ЦСКА
1 : 2
Бешикташ
2.12.2010
2 дек. 2010
чт
21:00
был в запасе
ЦСКА
1
Бешикташ
2
был в запасе
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
23:05
Рапид
1 : 2
ЦСКА
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
23:05
минуты: 1' - 88'
Рапид
1
ЦСКА
2
минуты: 1' - 88'
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
ЦСКА
0 : 2
Рапид
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
0
Рапид
2
минуты: 1' - 90'
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
20:00
ЦСКА
0 : 1
Порту
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
0
Порту
1
минуты: 1' - 90'
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
22:05
Бешикташ
1 : 0
ЦСКА
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Бешикташ
1
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90'