Марко Эспозито
№22
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.12.2010 15 дек. 2010 ср 23:05
Порту
3 : 1
ЦСКА
15.12.2010 15 дек. 2010 ср 23:05
был в запасе
Порту
3
ЦСКА
1
был в запасе
4.11.2010 4 нояб. 2010 чт 23:05
Рапид
1 : 2
ЦСКА
4.11.2010 4 нояб. 2010 чт 23:05
был в запасе
Рапид
1
ЦСКА
2
был в запасе
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 20:00
ЦСКА
0 : 1
Порту
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 20:00
был в запасе
ЦСКА
0
Порту
1
был в запасе