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Лента
Матч-центр
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Дженк Генен
№13
Вратарь
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. кубок
испания. примера
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2017/2018
28.11.2017
28 нояб. 2017
вт
21:30
Малага
1 : 1
Нумансия
28.11.2017
28 нояб. 2017
вт
21:30
был в запасе
Малага
1
Нумансия
1
был в запасе
24.10.2017
24 окт. 2017
вт
20:30
Нумансия
2 : 1
Малага
24.10.2017
24 окт. 2017
вт
20:30
был в запасе
Нумансия
2
Малага
1
был в запасе