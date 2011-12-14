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Лента
Матч-центр
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Йонуц Нэстэсие
№17
Нападающий
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Команда
Вииторул
Гражданство
Румыния
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
14.12.2011
14 дек. 2011
ср
23:05
ФКСБ
3 : 1
АЕК
14.12.2011
14 дек. 2011
ср
23:05
был в запасе
ФКСБ
3
АЕК
1
был в запасе
1.12.2011
1 дек. 2011
чт
21:00
Шальке-04
2 : 1
ФКСБ
1.12.2011
1 дек. 2011
чт
21:00
был в запасе
Шальке-04
2
ФКСБ
1
был в запасе
3.11.2011
3 нояб. 2011
чт
23:05
ФКСБ
4 : 2
Маккаби
3.11.2011
3 нояб. 2011
чт
23:05
минуты: 85' - 90'
ФКСБ
4
Маккаби
2
минуты: 85' - 90'