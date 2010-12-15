Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Козмин Матей
№9
Полузащитник
Подписаться
Команда
Атромитос
Гражданство
Румыния
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
15.12.2010
15 дек. 2010
ср
23:05
Наполи
1 : 0
ФКСБ
15.12.2010
15 дек. 2010
ср
23:05
минуты: 90' - 90'
Наполи
1
ФКСБ
0
минуты: 90' - 90'
2.12.2010
2 дек. 2010
чт
21:00
ФКСБ
1 : 1
Ливерпуль
2.12.2010
2 дек. 2010
чт
21:00
был в запасе
ФКСБ
1
Ливерпуль
1
был в запасе
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
23:05
ФКСБ
3 : 1
Утрехт
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
23:05
был в запасе
ФКСБ
3
Утрехт
1
был в запасе
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
Утрехт
1 : 1
ФКСБ
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
был в запасе
Утрехт
1
ФКСБ
1
был в запасе