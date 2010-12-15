Октавиан Абрудан
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.12.2010 15 дек. 2010 ср 23:05
Наполи
1 : 0
ФКСБ
15.12.2010 15 дек. 2010 ср 23:05
был в запасе
Наполи
1
ФКСБ
0
был в запасе
2.12.2010 2 дек. 2010 чт 21:00
ФКСБ
1 : 1
Ливерпуль
2.12.2010 2 дек. 2010 чт 21:00
был в запасе
ФКСБ
1
Ливерпуль
1
был в запасе
4.11.2010 4 нояб. 2010 чт 23:05
ФКСБ
3 : 1
Утрехт
4.11.2010 4 нояб. 2010 чт 23:05
был в запасе
ФКСБ
3
Утрехт
1
был в запасе
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
Утрехт
1 : 1
ФКСБ
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
был в запасе
Утрехт
1
ФКСБ
1
был в запасе
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 20:00
ФКСБ
3 : 3
Наполи
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 20:00
был в запасе
ФКСБ
3
Наполи
3
был в запасе
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
Ливерпуль
4 : 1
ФКСБ
44'
44'
44'
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Ливерпуль
4
ФКСБ
1
минуты: 1' - 90'