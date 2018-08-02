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Лента
Матч-центр
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Башким Кадрии
№9
Полузащитник
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Гражданство
Дания
Дата рождения
9 июля 1991 (28) лет
Рост
176
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
21:00
Копенгаген
5 : 0
Стьярнан
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
21:00
был в запасе
Копенгаген
5
Стьярнан
0
был в запасе
19.07.2018
19 июля 2018
чт
21:00
Копенгаген
1 : 1
КуПС
19.07.2018
19 июля 2018
чт
21:00
был в запасе
Копенгаген
1
КуПС
1
был в запасе