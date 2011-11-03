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Мохамед Калилу Траоре
№24
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Мали
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
3.11.2011
3 нояб. 2011
чт
23:05
Твенте
3 : 2
Оденсе
73'
73'
73'
3.11.2011
3 нояб. 2011
чт
23:05
минуты: 1' - 79'
Твенте
3
Оденсе
2
минуты: 1' - 79'
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
20:00
Оденсе
0 : 2
Фулхэм
71'
71'
71'
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Оденсе
0
Фулхэм
2
минуты: 1' - 90'