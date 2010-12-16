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Эмил Оусагер
№12
Вратарь
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Команда
Гражданство
Дания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
16.12.2010
16 дек. 2010
чт
23:05
Штутгарт
5 : 1
Оденсе
16.12.2010
16 дек. 2010
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Штутгарт
5
Оденсе
1
минуты: 1' - 90'
1.12.2010
1 дек. 2010
ср
21:00
Оденсе
1 : 1
Хетафе
1.12.2010
1 дек. 2010
ср
21:00
был в запасе
Оденсе
1
Хетафе
1
был в запасе
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
23:05
Оденсе
2 : 0
Янг Бойз
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
23:05
был в запасе
Оденсе
2
Янг Бойз
0
был в запасе
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
Янг Бойз
4 : 2
Оденсе
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
был в запасе
Янг Бойз
4
Оденсе
2
был в запасе