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Матч-центр
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Хенри Лэнсбери
№5
Полузащитник
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Команда
Астон Вилла
Гражданство
Англия
Дата рождения
12 окт. 1990 (29) лет
Рост
188
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2011/2012
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
Борнмут
2 : 1
Астон Вилла
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Борнмут
2
Астон Вилла
1
был в запасе
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
Астон Вилла
2 : 1
Уотфорд
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
был в запасе
Астон Вилла
2
Уотфорд
1
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Брайтон & Хов
1 : 1
Астон Вилла
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Брайтон & Хов
1
Астон Вилла
1
был в запасе
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
19:30
Астон Вилла
1 : 6
Манчестер Сити
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
19:30
был в запасе
Астон Вилла
1
Манчестер Сити
6
был в запасе
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
18:00
Уотфорд
3 : 0
Астон Вилла
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Уотфорд
3
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90'
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
Астон Вилла
1 : 0
Норвич Сити
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
был в запасе
Астон Вилла
1
Норвич Сити
0
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
Астон Вилла
1 : 3
Саутгемптон
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Астон Вилла
1
Саутгемптон
3
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
Астон Вилла
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Шеффилд Юнайтед
2
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
Астон Вилла
1 : 4
Лестер Сити
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Астон Вилла
1
Лестер Сити
4
был в запасе
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
22:30
Челси
2 : 1
Астон Вилла
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
22:30
был в запасе
Челси
2
Астон Вилла
1
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
19:30
Манчестер Юнайтед
2 : 2
Астон Вилла
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
19:30
минуты: 81' - 90'
Манчестер Юнайтед
2
Астон Вилла
2
минуты: 81' - 90'
25.11.2019
25 нояб. 2019
пн
23:00
Астон Вилла
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
25.11.2019
25 нояб. 2019
пн
23:00
был в запасе
Астон Вилла
2
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Астон Вилла
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Вулверхэмптон
2
Астон Вилла
1
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
Астон Вилла
1 : 2
Ливерпуль
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Астон Вилла
1
Ливерпуль
2
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
14:30
Манчестер Сити
3 : 0
Астон Вилла
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
14:30
был в запасе
Манчестер Сити
3
Астон Вилла
0
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Астон Вилла
2 : 1
Брайтон & Хов
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Астон Вилла
2
Брайтон & Хов
1
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
18:30
Арсенал
3 : 2
Астон Вилла
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
18:30
минуты: 86' - 90'
Арсенал
3
Астон Вилла
2
минуты: 86' - 90'
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
22:00
Астон Вилла
0 : 0
Вест Хэм
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
22:00
был в запасе
Астон Вилла
0
Вест Хэм
0
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
17:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Астон Вилла
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
17:00
был в запасе
Кристал Пэлас
1
Астон Вилла
0
был в запасе
23.08.2019
23 авг. 2019
пт
22:00
Астон Вилла
2 : 0
Эвертон
23.08.2019
23 авг. 2019
пт
22:00
был в запасе
Астон Вилла
2
Эвертон
0
был в запасе
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