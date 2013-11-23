Эдгарс Гаурачс
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Латвия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 13:00
Торпедо
0 : 0
Уфа
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 13:00
минуты: 90' - 90'
Торпедо
0
Уфа
0
минуты: 90' - 90'
17.11.2013 17 нояб. 2013 вс 14:00
Химик
0 : 3
Торпедо
17.11.2013 17 нояб. 2013 вс 14:00
минуты: 90' - 90'
Химик
0
Торпедо
3
минуты: 90' - 90'
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 14:00
Торпедо
1 : 0
Шинник
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 14:00
минуты: 90' - 90'
Торпедо
1
Шинник
0
минуты: 90' - 90'
3.11.2013 3 нояб. 2013 вс 12:00
Оренбург
0 : 2
Торпедо
3.11.2013 3 нояб. 2013 вс 12:00
был в запасе
Оренбург
0
Торпедо
2
был в запасе
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 13:00
Торпедо
1 : 0
СКА-Хабаровск
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 13:00
минуты: 65' - 90'
Торпедо
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 65' - 90'
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 13:00
Енисей
1 : 0
Торпедо
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 13:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 17:00
Торпедо
2 : 0
Сочи
49'
49'
49'
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 17:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
2
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
13.10.2013 13 окт. 2013 вс 17:00
Мордовия
1 : 0
Торпедо
13.10.2013 13 окт. 2013 вс 17:00
минуты: 65' - 90'
Мордовия
1
Торпедо
0
минуты: 65' - 90'
7.10.2013 7 окт. 2013 пн 16:00
Торпедо
2 : 0
Арсенал
7.10.2013 7 окт. 2013 пн 16:00
минуты: 87' - 90'
Торпедо
2
Арсенал
0
минуты: 87' - 90'
1.10.2013 1 окт. 2013 вт 17:00
Спартак-Нальчик
0 : 0
Торпедо
1.10.2013 1 окт. 2013 вт 17:00
был в запасе
Спартак-Нальчик
0
Торпедо
0
был в запасе
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 16:00
Ротор
1 : 2
Торпедо
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 16:00
минуты: 1' - 74'
Ротор
1
Торпедо
2
минуты: 1' - 74'
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 18:00
Торпедо
2 : 1
Салют
39'
39'
39'
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 18:00
минуты: 1' - 75'
Торпедо
2
Салют
1
минуты: 1' - 75'
5.09.2013 5 сент. 2013 чт 18:00
Торпедо
1 : 0
Балтика
5.09.2013 5 сент. 2013 чт 18:00
минуты: 65' - 90'
Торпедо
1
Балтика
0
минуты: 65' - 90'
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 17:00
Нефтехимик
0 : 0
Торпедо
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 17:00
минуты: 59' - 90'
Нефтехимик
0
Торпедо
0
минуты: 59' - 90'
12.08.2013 12 авг. 2013 пн 18:00
Торпедо
4 : 2
Ангушт
59'
59'
59'
12.08.2013 12 авг. 2013 пн 18:00
59'
минуты: 46' - 90'
Торпедо
4
Ангушт
2
минуты: 46' - 90'