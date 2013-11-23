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Эдгарс Гаурачс
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Латвия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
13:00
Торпедо
0 : 0
Уфа
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
13:00
минуты: 90' - 90'
Торпедо
0
Уфа
0
минуты: 90' - 90'
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
14:00
Химик
0 : 3
Торпедо
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
14:00
минуты: 90' - 90'
Химик
0
Торпедо
3
минуты: 90' - 90'
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
14:00
Торпедо
1 : 0
Шинник
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
14:00
минуты: 90' - 90'
Торпедо
1
Шинник
0
минуты: 90' - 90'
3.11.2013
3 нояб. 2013
вс
12:00
Оренбург
0 : 2
Торпедо
3.11.2013
3 нояб. 2013
вс
12:00
был в запасе
Оренбург
0
Торпедо
2
был в запасе
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
13:00
Торпедо
1 : 0
СКА-Хабаровск
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
13:00
минуты: 65' - 90'
Торпедо
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 65' - 90'
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
13:00
Енисей
1 : 0
Торпедо
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
13:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
17:00
Торпедо
2 : 0
Сочи
49'
49'
49'
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
17:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
2
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
17:00
Мордовия
1 : 0
Торпедо
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
17:00
минуты: 65' - 90'
Мордовия
1
Торпедо
0
минуты: 65' - 90'
7.10.2013
7 окт. 2013
пн
16:00
Торпедо
2 : 0
Арсенал
7.10.2013
7 окт. 2013
пн
16:00
минуты: 87' - 90'
Торпедо
2
Арсенал
0
минуты: 87' - 90'
1.10.2013
1 окт. 2013
вт
17:00
Спартак-Нальчик
0 : 0
Торпедо
1.10.2013
1 окт. 2013
вт
17:00
был в запасе
Спартак-Нальчик
0
Торпедо
0
был в запасе
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
16:00
Ротор
1 : 2
Торпедо
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
16:00
минуты: 1' - 74'
Ротор
1
Торпедо
2
минуты: 1' - 74'
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
18:00
Торпедо
2 : 1
Салют
39'
39'
39'
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
18:00
минуты: 1' - 75'
Торпедо
2
Салют
1
минуты: 1' - 75'
5.09.2013
5 сент. 2013
чт
18:00
Торпедо
1 : 0
Балтика
5.09.2013
5 сент. 2013
чт
18:00
минуты: 65' - 90'
Торпедо
1
Балтика
0
минуты: 65' - 90'
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
Нефтехимик
0 : 0
Торпедо
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
минуты: 59' - 90'
Нефтехимик
0
Торпедо
0
минуты: 59' - 90'
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
18:00
Торпедо
4 : 2
Ангушт
59'
59'
59'
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
18:00
59'
минуты: 46' - 90'
Торпедо
4
Ангушт
2
минуты: 46' - 90'