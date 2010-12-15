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Сергей Георгиев
№91
Полузащитник
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Команда
Шериф
Гражданство
Молдова
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
15.12.2010
15 дек. 2010
ср
21:00
Динамо
0 : 0
Шериф
15.12.2010
15 дек. 2010
ср
21:00
минуты: 74' - 90'
Динамо
0
Шериф
0
минуты: 74' - 90'
2.12.2010
2 дек. 2010
чт
23:05
Шериф
1 : 1
АЗ Алкмаар
2.12.2010
2 дек. 2010
чт
23:05
минуты: 77' - 90'
Шериф
1
АЗ Алкмаар
1
минуты: 77' - 90'
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
21:00
БАТЭ
3 : 1
Шериф
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
21:00
был в запасе
БАТЭ
3
Шериф
1
был в запасе
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
Шериф
0 : 1
БАТЭ
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
минуты: 82' - 90'
Шериф
0
БАТЭ
1
минуты: 82' - 90'
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
22:05
Шериф
2 : 0
Динамо
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
22:05
был в запасе
Шериф
2
Динамо
0
был в запасе
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
20:00
АЗ Алкмаар
2 : 1
Шериф
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
20:00
был в запасе
АЗ Алкмаар
2
Шериф
1
был в запасе