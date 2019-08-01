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Матч-центр
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Мирал Самарджич
№19
Защитник
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Команда
Олимпия
Гражданство
Словения
Дата рождения
17 февр. 1987 (33) года
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
21:00
Олимпия
0 : 1
Йени Малатьяспор
29'
29'
29'
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Олимпия
0
Йени Малатьяспор
1
минуты: 1' - 90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
Йени Малатьяспор
2 : 2
Олимпия
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Йени Малатьяспор
2
Олимпия
2
минуты: 1' - 90'