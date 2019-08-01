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Матч-центр
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Додо (Луис Паоло Иларио)
№10
Нападающий
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Команда
Габала
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
16 окт. 1987 (32) года
Рост
174
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
20:00
Лиепая
0 : 1
Норрчепинг
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лиепая
0
Норрчепинг
1
минуты: 1' - 90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:00
Норрчепинг
2 : 0
Лиепая
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Норрчепинг
2
Лиепая
0
минуты: 1' - 90'
18.07.2019
18 июля 2019
чт
19:30
Динамо
1 : 2
Лиепая
18.07.2019
18 июля 2019
чт
19:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Лиепая
2
минуты: 1' - 90'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
20:00
Лиепая
1 : 1
Динамо
11.07.2019
11 июля 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лиепая
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90'