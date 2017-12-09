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Матч-центр
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Фатош Бечирай
№21
Нападающий
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Команда
Гражданство
Черногория
Дата рождения
5 мая 1988 (32) года
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2017/2018
2015/2016
9.12.2017
9 дек. 2017
сб
14:00
Динамо
2 : 0
Анжи
9.12.2017
9 дек. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
2
Анжи
0
минуты: 1' - 90'
2.12.2017
2 дек. 2017
сб
14:00
Динамо
2 : 0
Ростов
42'
42'
42'
2.12.2017
2 дек. 2017
сб
14:00
42'
минуты: 1' - 90'
Динамо
2
Ростов
0
минуты: 1' - 90'
24.11.2017
24 нояб. 2017
пт
17:30
Амкар
2 : 1
Динамо
24.11.2017
24 нояб. 2017
пт
17:30
минуты: 57' - 90'
Амкар
2
Динамо
1
минуты: 57' - 90'
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
14:00
Динамо
1 : 1
Ахмат
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
14:00
минуты: 63' - 90'
Динамо
1
Ахмат
1
минуты: 63' - 90'
3.11.2017
3 нояб. 2017
пт
17:30
Урал
2 : 2
Динамо
3.11.2017
3 нояб. 2017
пт
17:30
был в запасе
Урал
2
Динамо
2
был в запасе
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:00
Динамо
0 : 1
Тосно
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:00
минуты: 74' - 90'
Динамо
0
Тосно
1
минуты: 74' - 90'
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
16:30
Рубин
0 : 0
Динамо
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
16:30
минуты: 1' - 46'
Рубин
0
Динамо
0
минуты: 1' - 46'
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
Динамо
2 : 0
СКА-Хабаровск
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 78'
Динамо
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 78'
1.10.2017
1 окт. 2017
вс
16:30
Локомотив
3 : 0
Динамо
1.10.2017
1 окт. 2017
вс
16:30
минуты: 1' - 74'
Локомотив
3
Динамо
0
минуты: 1' - 74'
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
16:30
Динамо
0 : 0
ЦСКА
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
16:30
минуты: 1' - 87'
Динамо
0
ЦСКА
0
минуты: 1' - 87'
15.09.2017
15 сент. 2017
пт
19:30
Арсенал
1 : 0
Динамо
15.09.2017
15 сент. 2017
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
14:00
Динамо
0 : 0
Зенит
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Зенит
0
минуты: 1' - 90'
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
20:00
Краснодар
2 : 0
Динамо
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
20:00
минуты: 61' - 90'
Краснодар
2
Динамо
0
минуты: 61' - 90'
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
17:30
Динамо
1 : 1
Уфа
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
17:30
минуты: 1' - 57'
Динамо
1
Уфа
1
минуты: 1' - 57'
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
20:00
Анжи
1 : 3
Динамо
15'
15'
15'
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
20:00
15'
минуты: 1' - 90'
Анжи
1
Динамо
3
минуты: 1' - 90'
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
20:00
Ростов
1 : 0
Динамо
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
20:00
был в запасе
Ростов
1
Динамо
0
был в запасе
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
17:30
Динамо
3 : 0
Амкар
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
17:30
минуты: 86' - 90'
Динамо
3
Амкар
0
минуты: 86' - 90'
29.07.2017
29 июля 2017
сб
20:00
Ахмат
2 : 0
Динамо
29.07.2017
29 июля 2017
сб
20:00
минуты: 84' - 90'
Ахмат
2
Динамо
0
минуты: 84' - 90'
23.07.2017
23 июля 2017
вс
17:30
Динамо
0 : 1
Урал
23.07.2017
23 июля 2017
вс
17:30
минуты: 1' - 51'
Динамо
0
Урал
1
минуты: 1' - 51'
18.07.2017
18 июля 2017
вт
19:30
Динамо
2 : 2
Спартак
41'
41'
41'
18.07.2017
18 июля 2017
вт
19:30
минуты: 1' - 73'
Динамо
2
Спартак
2
минуты: 1' - 73'