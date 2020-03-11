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Лента
Матч-центр
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Шиме Врсалько
№24
Защитник
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Команда
Атлетико
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
10 янв. 1992 (28) лет
Рост
183
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
испания. примера
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
испания. кубок
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2016/2017
11.03.2020
11 марта 2020
ср
23:00
Ливерпуль
2 : 3
Атлетико
11.03.2020
11 марта 2020
ср
23:00
минуты: 91' - 90'
Ливерпуль
2
Атлетико
3
минуты: 91' - 90'
18.02.2020
18 февр. 2020
вт
23:00
Атлетико
1 : 0
Ливерпуль
18.02.2020
18 февр. 2020
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
1
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 90'