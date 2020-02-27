Колин Коосеманс
№32
Вратарь
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
3 авг. 1992 (27) лет
Рост
185
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
Гент
1 : 1
Рома
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
был в запасе
Гент
1
Рома
1
был в запасе
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
Рома
1 : 0
Гент
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
был в запасе
Рома
1
Гент
0
был в запасе