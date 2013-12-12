Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Исмаил Иса
№29
Нападающий
Подписаться
Команда
Шериф
Гражданство
Болгария
Дата рождения
26 июня 1989 (30) лет
Рост
183
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
2010/2011
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
23:05
Шериф
2 : 0
Тромсе
36'
36'
36'
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
23:05
36'
минуты: 1' - 90'
Шериф
2
Тромсе
0
минуты: 1' - 90'
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
20:00
Анжи
1 : 1
Шериф
52'
53'
52'
53'
52'
53'
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
20:00
52'
минуты: 1' - 90'
Анжи
1
Шериф
1
минуты: 1' - 90'
7.11.2013
7 нояб. 2013
чт
23:05
Тоттенхэм
2 : 1
Шериф
72'
72'
72'
7.11.2013
7 нояб. 2013
чт
23:05
72'
минуты: 1' - 90'
Тоттенхэм
2
Шериф
1
минуты: 1' - 90'
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
Шериф
0 : 2
Тоттенхэм
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
минуты: 1' - 88'
Шериф
0
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 88'
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
20:00
Тромсе
1 : 1
Шериф
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
20:00
минуты: 1' - 63'
Тромсе
1
Шериф
1
минуты: 1' - 63'
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
22:05
Шериф
0 : 0
Анжи
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
22:05
минуты: 46' - 90'
Шериф
0
Анжи
0
минуты: 46' - 90'