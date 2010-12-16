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Кирил Акалски
№85
Вратарь
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Команда
Левски
Гражданство
Болгария
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
16.12.2010
16 дек. 2010
чт
21:00
Левски
1 : 0
Спортинг
16.12.2010
16 дек. 2010
чт
21:00
был в запасе
Левски
1
Спортинг
0
был в запасе
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
21:00
Левски
2 : 2
Лилль
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Левски
2
Лилль
2
минуты: 1' - 90'
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
Лилль
1 : 0
Левски
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
был в запасе
Лилль
1
Левски
0
был в запасе