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Лента
Матч-центр
Моя команда
Мушага Бакенга
№23
Нападающий
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Команда
Мольде
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
2013/2014
25.02.2016
25 февр. 2016
чт
23:05
Мольде
1 : 0
Севилья
25.02.2016
25 февр. 2016
чт
23:05
был в запасе
Мольде
1
Севилья
0
был в запасе
18.02.2016
18 февр. 2016
чт
21:00
Севилья
3 : 0
Мольде
18.02.2016
18 февр. 2016
чт
21:00
был в запасе
Севилья
3
Мольде
0
был в запасе