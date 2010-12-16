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Матч-центр
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Михаэль Ямтфалл
№10
Нападающий
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Команда
Русенборг
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
16.12.2010
16 дек. 2010
чт
21:00
Арис
2 : 0
Русенборг
16.12.2010
16 дек. 2010
чт
21:00
минуты: 1' - 66'
Арис
2
Русенборг
0
минуты: 1' - 66'
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
21:00
Русенборг
1 : 2
Атлетико
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
21:00
был в запасе
Русенборг
1
Атлетико
2
был в запасе
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
Атлетико
3 : 0
Русенборг
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
минуты: 82' - 90'
Атлетико
3
Русенборг
0
минуты: 82' - 90'
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
22:05
Русенборг
2 : 1
Арис
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
22:05
минуты: 85' - 90'
Русенборг
2
Арис
1
минуты: 85' - 90'
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
20:00
Байер
4 : 0
Русенборг
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
20:00
минуты: 72' - 90'
Байер
4
Русенборг
0
минуты: 72' - 90'