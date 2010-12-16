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Лента
Матч-центр
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Гьермунд Осен
№23
Полузащитник
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Команда
Русенборг
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
16.12.2010
16 дек. 2010
чт
21:00
Арис
2 : 0
Русенборг
16.12.2010
16 дек. 2010
чт
21:00
был в запасе
Арис
2
Русенборг
0
был в запасе
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
22:05
Русенборг
2 : 1
Арис
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
22:05
был в запасе
Русенборг
2
Арис
1
был в запасе