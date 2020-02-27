Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Йонас Свенссон
№2
Полузащитник
Подписаться
Команда
Русенборг
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
6 марта 1993 (27) лет
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
ЛАСК
2 : 0
АЗ Алкмаар
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
ЛАСК
2
АЗ Алкмаар
0
минуты: 1' - 90'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
АЗ Алкмаар
1 : 1
ЛАСК
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
АЗ Алкмаар
1
ЛАСК
1
минуты: 1' - 90'