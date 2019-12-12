Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Пал-Андре Хелланд
№23
Защитник
Подписаться
Команда
Русенборг
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
4 янв. 1990 (30) лет
Рост
187
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
ПСВ
1 : 1
Русенборг
22'
22'
22'
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
22'
минуты: 1' - 90'
ПСВ
1
Русенборг
1
минуты: 1' - 90'
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
Русенборг
0 : 2
Спортинг
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
был в запасе
Русенборг
0
Спортинг
2
был в запасе
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
Спортинг
1 : 0
Русенборг
90'
90'
90'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
был в запасе
Спортинг
1
Русенборг
0
был в запасе
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
Русенборг
1 : 4
ПСВ
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
был в запасе
Русенборг
1
ПСВ
4
был в запасе