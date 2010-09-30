Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Эвен Барнли
№33
Вратарь
Подписаться
Команда
Русенборг
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
22:05
Русенборг
2 : 1
Арис
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
22:05
был в запасе
Русенборг
2
Арис
1
был в запасе
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
20:00
Байер
4 : 0
Русенборг
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
20:00
был в запасе
Байер
4
Русенборг
0
был в запасе