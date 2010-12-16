Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Эрик Братен
№26
Вратарь
Подписаться
Команда
Русенборг
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
16.12.2010
16 дек. 2010
чт
21:00
Арис
2 : 0
Русенборг
16.12.2010
16 дек. 2010
чт
21:00
был в запасе
Арис
2
Русенборг
0
был в запасе
1.12.2010
1 дек. 2010
ср
23:05
Русенборг
0 : 1
Байер
1.12.2010
1 дек. 2010
ср
23:05
был в запасе
Русенборг
0
Байер
1
был в запасе
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
21:00
Русенборг
1 : 2
Атлетико
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
21:00
был в запасе
Русенборг
1
Атлетико
2
был в запасе
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
Атлетико
3 : 0
Русенборг
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
был в запасе
Атлетико
3
Русенборг
0
был в запасе