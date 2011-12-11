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Серхио Контрерас Пардо
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
14:00
Райо Вальекано
1 : 3
Спортинг
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
14:00
минуты: 74' - 90'
Райо Вальекано
1
Спортинг
3
минуты: 74' - 90'
4.12.2011
4 дек. 2011
вс
14:00
Атлетико
3 : 1
Райо Вальекано
4.12.2011
4 дек. 2011
вс
14:00
был в запасе
Атлетико
3
Райо Вальекано
1
был в запасе
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
20:00
Райо Вальекано
1 : 2
Валенсия
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
20:00
был в запасе
Райо Вальекано
1
Валенсия
2
был в запасе
6.11.2011
6 нояб. 2011
вс
20:00
Райо Вальекано
4 : 0
Реал Сосьедад
6.11.2011
6 нояб. 2011
вс
20:00
был в запасе
Райо Вальекано
4
Реал Сосьедад
0
был в запасе
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
19:00
Вильярреал
2 : 0
Райо Вальекано
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
19:00
минуты: 21' - 90'
Вильярреал
2
Райо Вальекано
0
минуты: 21' - 90'
26.10.2011
26 окт. 2011
ср
21:00
Райо Вальекано
2 : 0
Малага
26.10.2011
26 окт. 2011
ср
21:00
минуты: 78' - 90'
Райо Вальекано
2
Малага
0
минуты: 78' - 90'
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
13:00
Бетис
0 : 2
Райо Вальекано
89'
89'
89'
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
13:00
89'
минуты: 71' - 90'
Бетис
0
Райо Вальекано
2
минуты: 71' - 90'
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
13:00
Райо Вальекано
0 : 1
Эспаньол
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
13:00
был в запасе
Райо Вальекано
0
Эспаньол
1
был в запасе
1.10.2011
1 окт. 2011
сб
19:00
Расинг
1 : 1
Райо Вальекано
1.10.2011
1 окт. 2011
сб
19:00
был в запасе
Расинг
1
Райо Вальекано
1
был в запасе