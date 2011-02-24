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Лента
Матч-центр
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Костас Каснаферис
№17
Полузащитник
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Команда
Арис
Гражданство
Греция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
24.02.2011
24 февр. 2011
чт
23:05
Манчестер Сити
3 : 0
Арис
24.02.2011
24 февр. 2011
чт
23:05
минуты: 80' - 90'
Манчестер Сити
3
Арис
0
минуты: 80' - 90'
15.02.2011
15 февр. 2011
вт
20:00
Арис
0 : 0
Манчестер Сити
15.02.2011
15 февр. 2011
вт
20:00
был в запасе
Арис
0
Манчестер Сити
0
был в запасе