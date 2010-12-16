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Тимиос Кулухерис
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Греция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
16.12.2010
16 дек. 2010
чт
21:00
Арис
2 : 0
Русенборг
16.12.2010
16 дек. 2010
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Арис
2
Русенборг
0
минуты: 1' - 90'
1.12.2010
1 дек. 2010
ср
23:05
Атлетико
2 : 3
Арис
1.12.2010
1 дек. 2010
ср
23:05
был в запасе
Атлетико
2
Арис
3
был в запасе
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
Арис
0 : 0
Байер
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
был в запасе
Арис
0
Байер
0
был в запасе
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
20:00
Арис
1 : 0
Атлетико
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
20:00
был в запасе
Арис
1
Атлетико
0
был в запасе