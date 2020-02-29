Федерико Сантандер
№9
Нападающий
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Команда
Болонья
Гражданство
Парагвай
Дата рождения
4 июня 1991 (28) лет
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 17:00
Лацио
2 : 0
Болонья
64'
64'
64'
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 17:00
был в запасе
Лацио
2
Болонья
0
был в запасе
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 17:00
Болонья
2 : 1
Брешиа
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 17:00
был в запасе
Болонья
2
Брешиа
1
был в запасе
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 17:00
СПАЛ
1 : 3
Болонья
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
1
Болонья
3
минуты: 1' - 90'
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 17:00
Болонья
1 : 1
Верона
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
Верона
1
минуты: 1' - 90'
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 17:00
Торино
1 : 0
Болонья
83'
83'
83'
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 17:00
был в запасе
Торино
1
Болонья
0
был в запасе
6.01.2020 6 янв. 2020 пн 14:30
Болонья
1 : 1
Фиорентина
6.01.2020 6 янв. 2020 пн 14:30
был в запасе
Болонья
1
Фиорентина
1
был в запасе
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 17:00
Лечче
2 : 3
Болонья
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 17:00
был в запасе
Лечче
2
Болонья
3
был в запасе
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 17:00
Болонья
2 : 1
Аталанта
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 17:00
был в запасе
Болонья
2
Аталанта
1
был в запасе
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 22:45
Болонья
2 : 3
Милан
81'
81'
81'
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 22:45
был в запасе
Болонья
2
Милан
3
был в запасе
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 20:00
Болонья
1 : 2
Интер
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 20:00
был в запасе
Болонья
1
Интер
2
был в запасе
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 23:00
Кальяри
3 : 2
Болонья
23'
23'
23'
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 23:00
23'
минуты: 1' - 90'
Кальяри
3
Болонья
2
минуты: 1' - 90'
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 14:30
Болонья
2 : 1
Сампдория
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 14:30
был в запасе
Болонья
2
Сампдория
1
был в запасе
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 21:45
Ювентус
2 : 1
Болонья
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 21:45
был в запасе
Ювентус
2
Болонья
1
был в запасе
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 16:00
Болонья
2 : 2
Лацио
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 16:00
был в запасе
Болонья
2
Лацио
2
был в запасе
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 22:00
Дженоа
0 : 0
Болонья
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 22:00
был в запасе
Дженоа
0
Болонья
0
был в запасе
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 16:00
Болонья
1 : 2
Рома
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 16:00
был в запасе
Болонья
1
Рома
2
был в запасе
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 16:00
Брешиа
3 : 4
Болонья
67'
67'
67'
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 16:00
был в запасе
Брешиа
3
Болонья
4
был в запасе
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 21:45
Болонья
1 : 0
СПАЛ
90'
90'
90'
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 21:45
был в запасе
Болонья
1
СПАЛ
0
был в запасе
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 21:45
Верона
1 : 1
Болонья
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 21:45
минуты: 54' - 90'
Верона
1
Болонья
1
минуты: 54' - 90'