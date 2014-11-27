Франко Андрияшевич
№19
Полузащитник
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Команда
Риека
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 23:05
Астра
1 : 0
Динамо
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 23:05
был в запасе
Астра
1
Динамо
0
был в запасе
6.11.2014 6 нояб. 2014 чт 21:00
Динамо
1 : 5
Зальцбург
6.11.2014 6 нояб. 2014 чт 21:00
минуты: 69' - 90'
Динамо
1
Зальцбург
5
минуты: 69' - 90'
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
Зальцбург
4 : 2
Динамо
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
был в запасе
Зальцбург
4
Динамо
2
был в запасе