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Матч-центр
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Франко Андрияшевич
№19
Полузащитник
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Команда
Риека
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
2010/2011
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
23:05
Астра
1 : 0
Динамо
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
23:05
был в запасе
Астра
1
Динамо
0
был в запасе
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
21:00
Динамо
1 : 5
Зальцбург
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
21:00
минуты: 69' - 90'
Динамо
1
Зальцбург
5
минуты: 69' - 90'
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
Зальцбург
4 : 2
Динамо
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
был в запасе
Зальцбург
4
Динамо
2
был в запасе