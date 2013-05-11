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Анте Вукушич
№77
Нападающий
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
11.05.2013
11 мая 2013
сб
21:45
Катания
1 : 0
Пескара
11.05.2013
11 мая 2013
сб
21:45
был в запасе
Катания
1
Пескара
0
был в запасе
5.05.2013
5 мая 2013
вс
16:00
Дженоа
4 : 1
Пескара
5.05.2013
5 мая 2013
вс
16:00
был в запасе
Дженоа
4
Пескара
1
был в запасе
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
21:45
Пескара
0 : 3
Наполи
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
21:45
был в запасе
Пескара
0
Наполи
3
был в запасе
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
16:00
Рома
1 : 1
Пескара
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
16:00
был в запасе
Рома
1
Пескара
1
был в запасе
6.04.2013
6 апр. 2013
сб
19:00
Ювентус
2 : 1
Пескара
6.04.2013
6 апр. 2013
сб
19:00
был в запасе
Ювентус
2
Пескара
1
был в запасе
17.03.2013
17 марта 2013
вс
17:00
Пескара
0 : 2
Кьево
17.03.2013
17 марта 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 58'
Пескара
0
Кьево
2
минуты: 1' - 58'
10.03.2013
10 марта 2013
вс
14:30
Аталанта
2 : 1
Пескара
10.03.2013
10 марта 2013
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Аталанта
2
Пескара
1
минуты: 1' - 90'
3.03.2013
3 марта 2013
вс
17:00
Пескара
0 : 1
Удинезе
3.03.2013
3 марта 2013
вс
17:00
был в запасе
Пескара
0
Удинезе
1
был в запасе
25.02.2013
25 февр. 2013
пн
22:59
Лацио
2 : 0
Пескара
25.02.2013
25 февр. 2013
пн
22:59
был в запасе
Лацио
2
Пескара
0
был в запасе
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
17:00
Пескара
0 : 2
Кальяри
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
17:00
минуты: 75' - 90'
Пескара
0
Кальяри
2
минуты: 75' - 90'
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
17:00
Палермо
1 : 1
Пескара
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
17:00
был в запасе
Палермо
1
Пескара
1
был в запасе
3.02.2013
3 февр. 2013
вс
17:00
Пескара
2 : 3
Болонья
3.02.2013
3 февр. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 71'
Пескара
2
Болонья
3
минуты: 1' - 71'
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
17:00
Сампдория
6 : 0
Пескара
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
17:00
минуты: 53' - 90'
Сампдория
6
Пескара
0
минуты: 53' - 90'
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
Пескара
0 : 2
Торино
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
минуты: 74' - 90'
Пескара
0
Торино
2
минуты: 74' - 90'
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
22:45
Интер
2 : 0
Пескара
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
22:45
был в запасе
Интер
2
Пескара
0
был в запасе
6.01.2013
6 янв. 2013
вс
17:00
Фиорентина
0 : 2
Пескара
6.01.2013
6 янв. 2013
вс
17:00
был в запасе
Фиорентина
0
Пескара
2
был в запасе
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
17:00
Милан
4 : 1
Пескара
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 65'
Милан
4
Пескара
1
минуты: 1' - 65'
9.12.2012
9 дек. 2012
вс
17:00
Пескара
2 : 0
Дженоа
73'
74'
73'
74'
73'
74'
9.12.2012
9 дек. 2012
вс
17:00
73'
минуты: 1' - 87'
Пескара
2
Дженоа
0
минуты: 1' - 87'
2.12.2012
2 дек. 2012
вс
14:30
Наполи
5 : 1
Пескара
2.12.2012
2 дек. 2012
вс
14:30
минуты: 1' - 67'
Наполи
5
Пескара
1
минуты: 1' - 67'
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
17:00
Пескара
0 : 1
Рома
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
17:00
был в запасе
Пескара
0
Рома
1
был в запасе
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