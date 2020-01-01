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Лента
Матч-центр
Моя команда
Дуйе Чоп
№35
Нападающий
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Команда
Стандард
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
1 февр. 1990 (30) лет
Рост
186
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
испания. примера
испания. кубок
италия. серия а
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2014/2015
2013/2014
2010/2011
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Стандард
2
0
0
0
0