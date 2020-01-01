Дуйе Чоп
№35
Нападающий
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Команда
Стандард
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
1 февр. 1990 (30) лет
Рост
186
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Стандард
2
0
0
0
0