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Лента
Матч-центр
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Дуйе Чоп
№35
Нападающий
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Команда
Стандард
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
1 февр. 1990 (30) лет
Рост
186
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
испания. примера
испания. кубок
италия. серия а
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2014/2015
2013/2014
2010/2011
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
Стандард
2 : 2
Арсенал
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
был в запасе
Стандард
2
Арсенал
2
был в запасе
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Витория Гимараеш
1 : 1
Стандард
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
был в запасе
Витория Гимараеш
1
Стандард
1
был в запасе
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
Стандард
2 : 1
Айнтрахт
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Стандард
2
Айнтрахт
1
минуты: 1' - 90'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
Айнтрахт
2 : 1
Стандард
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
2
Стандард
1
минуты: 1' - 90'