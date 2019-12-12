Дуйе Чоп
№35
Нападающий
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Команда
Стандард
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
1 февр. 1990 (30) лет
Рост
186
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
Стандард
2 : 2
Арсенал
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
был в запасе
Стандард
2
Арсенал
2
был в запасе
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
Витория Гимараеш
1 : 1
Стандард
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
был в запасе
Витория Гимараеш
1
Стандард
1
был в запасе
7.11.2019 7 нояб. 2019 чт 20:55
Стандард
2 : 1
Айнтрахт
7.11.2019 7 нояб. 2019 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Стандард
2
Айнтрахт
1
минуты: 1' - 90'
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 22:00
Айнтрахт
2 : 1
Стандард
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
2
Стандард
1
минуты: 1' - 90'