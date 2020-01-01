Иван Стринич
№23
Защитник
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
17 июля 1987 (32) года
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Милан
0
0
0
0
0