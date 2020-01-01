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Лента
Матч-центр
Моя команда
Иван Стринич
№23
Защитник
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
17 июля 1987 (32) года
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012 раунд плей-офф
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
Италия. Серия А - 2018/2019
Команда
И
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Кр
Милан
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