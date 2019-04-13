Иван Стринич
№23
Защитник
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
17 июля 1987 (32) года
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 21:30
Милан
1 : 0
Лацио
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 21:30
был в запасе
Милан
1
Лацио
0
был в запасе
6.04.2019 6 апр. 2019 сб 19:00
Ювентус
2 : 1
Милан
6.04.2019 6 апр. 2019 сб 19:00
был в запасе
Ювентус
2
Милан
1
был в запасе
2.04.2019 2 апр. 2019 вт 20:00
Милан
1 : 1
Удинезе
2.04.2019 2 апр. 2019 вт 20:00
был в запасе
Милан
1
Удинезе
1
был в запасе
9.03.2019 9 марта 2019 сб 22:30
Кьево
1 : 2
Милан
9.03.2019 9 марта 2019 сб 22:30
был в запасе
Кьево
1
Милан
2
был в запасе
2.03.2019 2 марта 2019 сб 20:00
Милан
1 : 0
Сассуоло
2.03.2019 2 марта 2019 сб 20:00
был в запасе
Милан
1
Сассуоло
0
был в запасе
22.02.2019 22 февр. 2019 пт 22:30
Милан
3 : 0
Эмполи
22.02.2019 22 февр. 2019 пт 22:30
был в запасе
Милан
3
Эмполи
0
был в запасе
21.01.2019 21 янв. 2019 пн 17:00
Дженоа
0 : 2
Милан
21.01.2019 21 янв. 2019 пн 17:00
был в запасе
Дженоа
0
Милан
2
был в запасе