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Матч-центр
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Юрица Булят
№30
Защитник
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
чемпионат европы групповой раунд
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2012 раунд плей-офф
Сезон:
2012
18.06.2012
18 июня 2012
пн
21:45
Хорватия
0 : 1
Испания
18.06.2012
18 июня 2012
пн
21:45
был в запасе
Хорватия
0
Испания
1
был в запасе
14.06.2012
14 июня 2012
чт
19:00
Италия
1 : 1
Хорватия
14.06.2012
14 июня 2012
чт
19:00
был в запасе
Италия
1
Хорватия
1
был в запасе
10.06.2012
10 июня 2012
вс
21:45
Ирландия
1 : 3
Хорватия
10.06.2012
10 июня 2012
вс
21:45
был в запасе
Ирландия
1
Хорватия
3
был в запасе