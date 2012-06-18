Юрица Булят
№30
Защитник
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.06.2012 18 июня 2012 пн 21:45
Хорватия
0 : 1
Испания
18.06.2012 18 июня 2012 пн 21:45
был в запасе
Хорватия
0
Испания
1
был в запасе
14.06.2012 14 июня 2012 чт 19:00
Италия
1 : 1
Хорватия
14.06.2012 14 июня 2012 чт 19:00
был в запасе
Италия
1
Хорватия
1
был в запасе
10.06.2012 10 июня 2012 вс 21:45
Ирландия
1 : 3
Хорватия
10.06.2012 10 июня 2012 вс 21:45
был в запасе
Ирландия
1
Хорватия
3
был в запасе