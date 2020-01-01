Костас Манолас
№44
Защитник
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Команда
Наполи
Гражданство
Греция
Дата рождения
14 июня 1991 (28) лет
Рост
179
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Наполи
18
2
0
1
0