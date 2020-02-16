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Жоао Педро (Жоао )
№10
Нападающий
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Команда
Кальяри
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
9 марта 1992 (28) лет
Рост
184
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2014/2015
2010/2011
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
Кальяри
0 : 1
Наполи
12'
12'
12'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
0
Наполи
1
минуты: 1' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
Дженоа
1 : 0
Кальяри
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
1
Кальяри
0
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
20:00
Кальяри
2 : 2
Парма
19'
19'
19'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
20:00
19'
минуты: 1' - 90'
Кальяри
2
Парма
2
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
14:30
Интер
1 : 1
Кальяри
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Интер
1
Кальяри
1
минуты: 1' - 90'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
Брешиа
2 : 2
Кальяри
21', 68'
21', 68'
21', 68'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
21', 68'
минуты: 1' - 90'
Брешиа
2
Кальяри
2
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
17:00
Кальяри
0 : 2
Милан
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
0
Милан
2
минуты: 1' - 90'
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
17:00
Ювентус
4 : 0
Кальяри
48'
48'
48'
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Ювентус
4
Кальяри
0
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:00
Удинезе
2 : 1
Кальяри
84'
84'
84'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:00
84'
минуты: 1' - 90'
Удинезе
2
Кальяри
1
минуты: 1' - 90'
16.12.2019
16 дек. 2019
пн
22:45
Кальяри
1 : 2
Лацио
16.12.2019
16 дек. 2019
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Кальяри
1
Лацио
2
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
Сассуоло
2 : 2
Кальяри
51'
51'
51'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
51'
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
2
Кальяри
2
минуты: 1' - 90'
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
22:45
Кальяри
4 : 3
Сампдория
74', 76'
74', 76'
74', 76'
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
22:45
74', 76'
минуты: 1' - 90'
Кальяри
4
Сампдория
3
минуты: 1' - 90'
25.11.2019
25 нояб. 2019
пн
17:00
Лечче
2 : 2
Кальяри
30'
30'
30'
25.11.2019
25 нояб. 2019
пн
17:00
30'
минуты: 1' - 90'
Лечче
2
Кальяри
2
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:30
Кальяри
5 : 2
Фиорентина
54'
54'
54'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:30
54'
минуты: 1' - 90'
Кальяри
5
Фиорентина
2
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
14:30
Аталанта
0 : 2
Кальяри
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Аталанта
0
Кальяри
2
минуты: 1' - 90'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Кальяри
3 : 2
Болонья
83', 48'
83', 48'
83', 48'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
83', 48'
минуты: 1' - 90'
Кальяри
3
Болонья
2
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
Торино
1 : 1
Кальяри
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Кальяри
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
Кальяри
2 : 0
СПАЛ
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
2
СПАЛ
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
Рома
1 : 1
Кальяри
26'
26'
26'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
26'
минуты: 1' - 90'
Рома
1
Кальяри
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Наполи
0 : 1
Кальяри
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
0
Кальяри
1
минуты: 1' - 90'
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
21:45
Кальяри
3 : 1
Дженоа
87'
38'
87'
38'
87'
38'
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
21:45
87'
минуты: 1' - 90'
Кальяри
3
Дженоа
1
минуты: 1' - 90'
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