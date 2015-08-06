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Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Якуб Поданы
№39
Полузащитник
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Команда
Слован
Гражданство
Чехия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
6.08.2015
6 авг. 2015
чт
21:15
Слован
3 : 3
Краснодар
6.08.2015
6 авг. 2015
чт
21:15
минуты: 1' - 90'
Слован
3
Краснодар
3
минуты: 1' - 90'
30.07.2015
30 июля 2015
чт
20:00
Краснодар
2 : 0
Слован
30.07.2015
30 июля 2015
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар
2
Слован
0
минуты: 1' - 90'